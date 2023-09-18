В интервью СBS гарант прокомментировал удары Украины по территории государства-террориста. По словам президента, для таких атак оружие, предоставленное странами-союзниками, не используется, информирует «НБН».

Зеленский заявил, что Украина проводит некоторые операции на российской территории в ответ на определенные операции оккупантов. При этом наша страна не охотится на мирное население соседней страны, как это делают захватчики.

Глава государства подчеркнул, что, если из какого-то места в РФ вылетает ракета, значит у украинцев есть все моральные права нанести туда ответный удар.

Гарант добавил, что также операции на территории России призваны показать ее гражданам, куда Кремль тратит их деньги, поскольку руководство страны не способно защитить население.

Ранее Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ – это не кино со счастливым концом.