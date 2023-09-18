Советник городского главы сообщил, что за последние несколько недель в Мариуполе движение сопротивления ликвидировало 30 россиян. Захватчики пытаются усилить давление на местных жителей, принять меры против партизан, однако их деятельность не приносит результата.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам чиновника, у движения сопротивления потерь нет, в отличие от россиян, которые являются «властью» или работают над ее укреплением. Поэтому оккупанты устанавливают новые посты, проверяют документы, но так и не могут найти тех, кто уничтожил три десятка «освободителей».

Андрющенко уточнил, что только за последние пол месяца в Мариуполе у 11 россиян от 23 до 42 лет внезапно остановилось сердце, среди которых два офицера.

Ранее советник мэра заявлял о ликвидации движением сопротивления 17 офицеров армии Путина, которые праздновали в Мариуполе День ВМФ РФ.