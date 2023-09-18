В интервью изданию Оbozrevatel эксперт заявил, что поставки оружия из Северной Кореи для путинских оккупационных сил не смогут изменить расстановку сил на фронте, информирует «НБН».

Кроме того, как объяснил Коваленко, существенной преградой на пути получения РФ ракет к РСЗО и артиллерийских снарядов станет «адская» логистика – плечо подвоза этих боеприпасов составляет 10 000 километров.

Помимо этого, железная дорога в КНДР деградирована и у Пхеньяна нет большого количества вагонов, которые могли бы постоянно перевозить грузы на территорию страны-агрессора.

Учитывая эти факторы, как утверждает эксперт, россияне смогут поставить на фронт лишь определенное количество снарядов, распределив их по нескольким дивизионам. При этом РФ не решит проблему с боеприпасами для всей зоны боевых действий.

Ранее о влиянии на поле боя поставок оружия из Северной Кореи в Россию высказался американский генерал Марк Милли.