О том, что вероятное снабжение страны-агрессора северокорейским оружием вряд ли серьезно отразится на текущей войне, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли, опубликованное в Associated Press.

По словам Милли, недавняя встреча северокорейского лидера Ким Чен Ыном и российского тирана Владимира Путина, похоже, приведет к тому, что Пхеньян все же предоставит Москве 152-миллиметровые артиллерийские снаряды времен СССР. Впрочем, генерал подчеркнул — еще не очень понятно, в каких объемах будут осуществлены поставки, и в какие сроки. Кроме того, Милли выразил определенную долю сомнения касательно влияния подобного снабжения на ход войны, поскольку устаревшие боеприпасы не станут «решающим» фактором:

Будет ли это иметь огромное значение? Я скептически отношусь к этому.

Ранее мы писали о том, что в Госдепе объяснили, как намерены помешать оружейной сделке Путина и Ким Чен Ына.