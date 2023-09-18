На этот раз, как пишет «НБН», взрыв произошел на территории временно оккупированной части Запорожской области. А именно в городе Токмак, о чем рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров.

В частности, он написал, что во временно оккупированном Токмаке местное население слышало мощный взрыв вечером, 17 сентября.

Дословно из заявления городского головы Мелитополя:

Жители Токмака сообщают о мощном взрыве в городе. Помимо того, весьма громким вечер был и в Севастополе (Крым). Интересно, что произошло у оккупантов на этот раз? Ждем сообщений от Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее мы уже писали о вечернем мощном взрыве в Севастополе.