Спикер оперативного командования «Юг» в эфире Еspreso рассказала, что путинские оккупационные силы чаще применяют боевую авиацию, поскольку не могут понять, на каком направлении ожидать активизации защитников, информирует «НБН».

По словам начальницы пресс-центра, в последние дни ВС РФ на юге страны применяют до 10 управляемых авиационных бомб, которые запускают в направлении Берислава Херсонской области.

Гуменюк отметила, что «вторая армия мира» пытается наносить точные удары по сельскохозяйственным мощностям региона, чтобы оказывать давление на местных жителей.

Ранее спикер ОК «Юг» сообщила о переброске захватчиками кораблей в Азовское море.