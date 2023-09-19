В пресс-службе Воздушных сил сообщили, что ночью враг выпустил по нашей стране 30 ударных беспилотников «Шахед» с южно-восточного направления – российского города Приморско-Ахтарск, информирует «НБН».

Кроме того, путинские оккупационные силы атаковали Украину баллистической ракетой «Искандер-М». В результате боевой работы противовоздушная оборона уничтожила 27 дронов-камикадзе и 1 разведывательный беспилотник на восточном направлении.

Отметим, что ночью во Львове прогремели взрывы. Глава областной военной администрации сообщил о ситуации в городе.