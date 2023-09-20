В эфире телеканала «Рада» спикер военной разведки Украины отметил, что у ГУР МОУ нет точки в вопросе смерти главного чеченского боевика. При этом Юсов подтвердил, что информация о том, что соратник Путина находится в коме, «действительно была, информирует «НБН».

Спикер Главного управления разведки добавил, что точно можно утверждать о том, что глава Чечни пребывает в тяжелом состоянии, другой информацией ведомство не располагает.

Напомним, руководитель чеченского движения «Единая сила» Джамбулат Сулейманов озвучил версию о неоднократном отравлении Кадырова. Он считает, что серьезные проблемы со здоровьем соратника кремлевского диктатора могут быть его медленным устранением.