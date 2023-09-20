Как информирует «НБН», в свою очередь в Генеральном штабе ВСУ отчитались, сколько российских смертельных беспилотников удалось уничтожить украинской системе ПВО.

Так, отмечается, что украинским защитникам удалось уничтожить семнадцать вражеских целей в небе.

Из двадцати четырех выпущенных российской стороной дронов-камикадзе ПВО Украины смогли уничтожить семнадцать. Сейчас уточняется вся детальная информация о последствиях этой террористической атаки россиян на Украину, — отмечается в сообщении Генштаба.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что бойцы ВСУ «приземлили» вражеский БПЛА в Днепропетровской области.