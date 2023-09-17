О том, в каком случае перебои с поставками электроэнергии могут повториться, и потому гражданам Украины следует заранее готовиться к худшему варианту, пишет «НБН», ссылаясь на заявление главы «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Кудрицкого, весь летний сезон энергетики были заняты ремонтом соответствующей системы, приведя в надлежащее состояние и электростанции, и сферу, отвечающую за передачу электричества, но так как предвидеть, что станет с энергоструктурой после вероятных атак оккупантов невозможно, «мы должны быть готовы к худшим сценариям».

Впрочем, топ-менеджер «Укрэнерго» уточнил — Украина подготовила резервные мощности для подачи электропитания потребителям, одновременно создав запас материалов и оборудования для восстановления, но поскольку такие запасы не являются бесконечными, энергетики призывают украинцев тщательнее подготовиться к зиме и ко всем предполагаемым неожиданностям, как это было в аналогичный прошлый сезон.

Ранее мы писали о том, что в Миниэнергетики дали ответ, будут ли в Украине отключать свет по графикам с 1-го октября.