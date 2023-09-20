В эфире национального телемарафона Игнат отметил, что армия Путина активизировала нанесение ударов по Украине с применением беспилотников «Шахед», информирует «НБН».

Представитель Воздушных сил прогнозирует, что количество атак захватчиков «Шахедами» на нашу страну в будущем будет только расти, поскольку россияне получают их и производят на своих предприятиях. Поэтому все Силы обороны работают над увеличением собственной способности эффективного уничтожения беспилотников.

Полковник добавил, что каждую ночь «вторая армия мира» атакует БПЛА украинские объекты критической инфраструктуры. В среду, 20 сентября, ВС РФ обстреляли нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге.

Ранее в ГУР сообщили, сколько «Шахедов» Российская Федерация производит ежемесячно.