Издание Intelligence Online сообщило, что Киев и Париж обсуждают возможность предоставления ВС ВСУ истребителей Mirage 2000. Как заявили журналисты, что стороны якобы близки к тому, чтобы заключить договор о поставках боевых самолетов, информирует «НБН».

Игнат в комментарии LIGA.net не подтвердил информацию французского портала о том, что Киев решил приобрести у Парижа определенное количество старых боевых самолетов, чтобы поражать наземные объекты ВС РФ.

«Да какие «миражи» еще, сколько можно?» — отреагировал полковник на материал Intelligence Online.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу похвастался новым МиГ-31И. Игнат рассказал, стоит ли опасаться модернизированного истребителя «второй армии мира».