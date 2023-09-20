Как информирует «НБН», соответствующее видео было опубликовано ТГ-каналом WarLife 18+.

В сообщении, обнародованному к видео, говорится, что украинские военные уничтожают российских захватчиков на катерах при помощи отечественных FPV-дронов. Также отмечается, что делают это бойцы спецназа ЦСО и СБУ.

Спецназ ЦСО «А» и Служба безопасности Украины вместе с дронами-камикадзе «Буцефал» отправляются на уничтожение врага, — можно прочесть на титрах обнародованного видео.

На самих кадрах можно увидеть, как дрон, выпущенный украинскими защитниками, попадает прямо в катер с российскими военными.

Напомним, ранее мы уже писали об ударе БПЛА по нефтебазе в Сочи.