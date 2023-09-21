Как сообщает «НБН«, об этом в эфире телемарафона рассказала пресс-секретарь Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

Она сообщила, что корабельная группировка рашистов в полном составе маневрирует в той части акватории Черного моря, которую принято считать сравнительно безопасной, а точнее – в районе восточного побережья Крыма по направлению к Новороссийску.

«Следует отметить, что крупные десантные корабли уже перемесили в исключительно российские пункты базирования, поскольку у них нет доверия к крымским пунктам базирования», — уточнила Гуменюк.

Вместе с тем она добавил, что в настоящее время ракетоносители в Черном море на боевом дежурстве отсутствуют. Там находятся 10 кораблей и катеров.

«При этом враг периодически «выводит на прогулку», так сказать, тот самый «Циклон», введенный ими в состав флота, без проведения его нормальных испытаний ни ходовых, ни огневых», — отметила спикер Сил обороны юга.

Следует напомнить, что на прошлой неделе, 13 сентября, Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по Севастопольской бухте.