Командующий Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковник Александр Сырский в своем Telegram-канале опубликовал видео «исповеди» 24-летнего пленного российского захватчика Евгения Плахотькова, который признался, как он оказался на фронте в Украине, информирует «НБН».

Оккупант, который родом из Алтайского края РФ, рассказал, что повестку получил на свадьбе у знакомых. Испугавшись тюремного срока за отказ от призыва, «освободитель» явился в военкомат.

По словам россиянина, ему обещали, что мобилизованных отправят на учения на полгода, а после распустят по домам. Однако вместо этого Плахотькова обманули, бросив под Бахмут в село Клищеевка.

«Нас постоянно обманывали», — пожаловался захватчик, добавив, что командованию ВС РФ никогда нельзя доверять.

Ранее СМИ опубликовали разговор путинского солдата с женой. Оккупант пожаловался на ужасное питание во «второй армии мира».