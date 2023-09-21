В аналитическом материале ISW о ходе российско-украинской войны отмечается, что защитники продолжают проведение наступательных операций на Мелитопольском направлении. ВСУ смогли нанести существенные потери в живой силе и технике армии Путина, информирует «НБН».

Эксперты отмечают, что украинские войска продолжают наступательные действия и в районе Бахмута Донецкой области. На этом участке фронта бойцы начали закрепляться на новых рубежах.

Американские аналитики напомнили, что ВСУ деоккупировали села Клещиевка и Андреевка, расположенные вблизи города-крепости. Кроме того, на этом направлении ослабла оборона российских оккупационных сил, так как ВС РФ пришлось перебросить подразделения десантников на Запорожье.

Напомним, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов спрогнозировал, когда армия Украины разорвет сухопутный коридор оккупантов в Крым.