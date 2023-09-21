Год назад глава РФ Владимир Путин объявил в стране так называемую частичную мобилизацию, в ходе которой в оккупационные войска набрали более 300 000 россиян. В течение года руководство страны-агрессора молчит о количестве погибших мобилизованных, при этом в каждом уголке РФ ежедневно появляются сообщения о смертях солдат «второй армии мира», информирует «НБН».

Исследование показало, что от получения повестки до «похоронки» у большинства «освободителей» проходит менее года. В среднем новобранцы армии оккупантов становятся «двухсотыми» уже через 4-5 месяцев после получения повестки. Каждый пятый россиянин на войне в Украине не проживает и двух месяцев.

Журналисты пишут, что больше половины граждан РФ в зоне так называемой «СВО» стали «грузом 200» в возрасте от 30 до 45 лет, каждому десятому из них было меньше 25 лет.

В то же время кремлевский диктатор Владимир Путин, комментируя контрнаступление ВСУ, рассказывает о «масштабных потерях» армии Украины.