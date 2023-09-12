Во время экономического форума во Владивостоке глава Кремля заявил, что армия Украины в ходе масштабной военной операции якобы лишилась большого количества личного состава и боевой техники, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

По словам российского лидера, Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступления потеряли 71 000 защитников, около 18 000 бронемашин и 543 танка.

Путин убежден, что передача США кассетных боеприпасов Украине не помогла ВСУ изменить ситуацию на фронте. Также президент-агрессор не сомневается, что не окажет влияния на поле боя и поставка Киеву американских многофункциональных истребителей F-16.

Как сообщалось, в украинской разведке рассказали, объявит ли Путин мобилизацию в России этой осенью.