В комментарии «ТСН.ua» Жданов отметил, что в последнее время ВС РФ направляют ракеты на север и запад Украины, пытаясь помешать поставкам оружия для защитников, которое предоставляет Киеву Запад, информирует «НБН».

По мнению эксперта, у оккупантов есть «психологическая травма» из-за невозможности пробить ПВО в Киеве ракетами и дронами. Однако украинская противовоздушная оборона «пропускает» часть воздушных целей во время атак.

Жданов считает, что это не стоит связывать с нехваткой снарядов у защитников, суть в том, что мастерство операторов ВС РФ растет. Захватчики отслеживают и анализируют ситуацию с украинской противовоздушной обороной, а также каждый раз прокладывают новые маршруты для ракет и БПЛА.

Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему «вторая армия мира» начала чаще наносить удары по Украине «Шахедами».