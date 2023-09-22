В эфире национального телемарафона военный эксперт прокомментировал будущую совместную работу Украины с Америкой для выпуска оборонных систем и оружия, информирует «НБН».

По словам Грабского, договоренность Киева и Вашингтона о совместном производстве оружия – лучше, чем получить от США дальнобойные ракеты. Во-первых, это поспособствует развитию нашей экономики, появятся новые рабочие места.

Во-вторых, производство в Украине сделает ее независимой от логистики и сроков поставок оружия. ВСУ будут обеспечиваться тем, что им необходимо в первую очередь.

Решение Украины и США о совместном выпуске оружия, как отметил военный эксперт, говорит о том, что наша страна выходит на другой уровень сотрудничества со своим главным союзником.

В будущем на рынке вооружений и боевой техники появятся отечественные новые образцы, продажа которых даст возможность Киеву получать дополнительные средства и тратить их на закупку того, чего у Украины нет либо что она не может производить.

Ранее после визита в Вашингтон глава государства Владимир Зеленский сообщил, что Украина и Америка будут работать над совместным выпуском оружия, в частности систем противовоздушной обороны.