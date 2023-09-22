Последствия очередной атаки на временно оккупированный крымский город опубликовали Telegram-каналы «Крымский ветер» и monitor. Паблики показали кадры здания севастопольского штаба Черноморского флота Российской Федерации после «хлопка», информирует «НБН».

По предварительной информации по объекту «второй армии мира» ударили британскими ракетами Storm Shadow. Российские пропагандисты сообщают, что в результате обстрела пострадали 6 человек, движение в центре города перекрыто.

Напомним, что в ночь на четверг, 21 сентября, СБУ и ВМС ВСУ нанесли мощный удар ракетами «Нептун» по военному аэродрому армии Путина «Саки» в Крыму.