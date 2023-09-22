Как информирует «НБН» со ссылкой на Львовский областной ТЦК и СП в социальной сети Facebook, областной территориальный центр комплектования подтверждает, что чиновница районного военного комиссариата была задержана по подозрению в получении взятки.

Таким образом, женщина за деньги обещала оказать помощь в вопросе уклонения от мобилизации.

В свою очередь Львовский областной ТЦК осуждает коррупцию и обещает содействовать расследованию.

Дословно из обнародованного сообщения:

Будем всесторонне способствовать проведению расследования, преследуя цель очищения структуры территориальных центров. Коррупцию, ни в одном ее проявлении, толеровать, никто не будет.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что оккупанты на территории незаконно аннексированного Крыма сделали бизнес.