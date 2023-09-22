Спикер Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии «24 каналу» отметил, что обмен пленными – сложный процесс, а формат «всех на всех» предполагает длительную подготовку, информирует «НБН».

По словам представителя ГУР МОУ, в возвращении пленных есть немало составляющих, в частности, Украина должна находиться в сильной позиции и иметь большой обменный фонд. Помимо сложного проекта – обмена «всех на всех», как отметил Юсов, параллельно наша страна работает и над меньшими кейсами.

Ранее украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец рассказал, сколько гражданских незаконно удерживает государство-террорист и каких пленных менять сложнее всего.