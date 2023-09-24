Как информирует «НБН«, в частности, очередным доказательствам тому является видео, обнародованное военным корреспондентом Андреем Цаплиенко, на котором запечатлено, как всего одним ударом из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS были уничтожены сразу несколько единиц военной техники вражеских сил.

Так, в обнародованном к видео сообщении говорится:

Попадание HIMARS по скоплению нескольких единиц военной техники россиян в Донецкой области.

Напомним, ранее мы уже писали о том, как система HIMARS ударила по российской РСЗО «Град».