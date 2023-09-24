Как информирует «НБН», об этом говорится в сообщении ТГ-каала BAZA.

Предварительные данные говорят о том, что под транспортным средством сработало взрывное устройство. Источники издания добавили, что на данный момент неизвестные люди прикрепили к дну атомобиля «Шевроле-Авео», который принадлежал одному из «освободителей», заряд СВ, мощность которого была порядка 500 грамм в тротиловом эквиваленте.

Бомба сдетонировала в дневное время, двадцать третьего сентября, рядом с домом, где проживает захватчик РФ. В это же время отмечается, что никаких поражающих элементов в бомбе применено не было.

Напомним, ранее мы уже писали о диверсии в Московской и Калужской областях России в ночь, двадцать четвертого сентября.