Как информирует «НБН», об этом говорится в материале The Guardian.

В сообщении говорится, что прокуроры и правозащитники хотят задокументировать случаи, когда российские оккупационные силы применяли голод в качестве оружия войны. В дальнейшем эти материалы будут переданы в Международный уголовный суд (МУС).

Именно такого рода доказательства позволят МУС начать первое в своем роде такое уголовное преследование, что может предусматривать собой новые обвинения российскому диктатору Путину.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в США хотят видеть в Гааге не только Путина.