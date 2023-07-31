В интервью программе «Аргумент» советник главы Офиса Зеленского рассказал, что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отправил три сигнала, приказав передать доказательства военных преступлений России в гаагский Международный уголовный суд, информирует «НБН».

По словам Подоляка, первый сигнал американского лидера говорит о том, что Вашингтон готов к масштабным арестам представителей политической элиты государства-террориста.

Второй сигнал президент США адресовал странам, которые занимают нейтральную позицию, намекая на то, что РФ не будет существовать в прежнем виде, поэтому нет смысла выстраивать отношения с Кремлем.

Третий сигнал Байдена адресован гражданам страны-агрессора, которые должны задуматься над тем, нужен ли им Путин и нужна ли им так называемая «СВО».

Представитель ОПУ добавил, что Америка ждет выдачи ордеров на арест главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, министра обороны Сергея Шойгу, главы Генштаба армии оккупантов Валерия Герасимова, а также секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева.

Ранее у Зеленского отреагировали на претензии Путина к Киеву относительно нежелания сесть за стол переговоров с российской стороной.