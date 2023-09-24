Как информирует «НБН», такое заявление озвучил на своей странице в ТГ-канале руководитель Днепропетровской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

В частности, как сообщил высокопоставленный чиновник, в общей сложности на стационарном лечении сейчас находятся девятнадцать человек, в числе которых насчитывается один ребенок.

Всего в результате взрывов пострадали шестеро детей и ода беременная женщина.

Как известно, в пятницу, двадцать второго сентября, войска Российской Федерации нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Кременчуга во время сигнала воздушной тревоги.