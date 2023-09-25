Глава ГУР МОУ рассказал изданию NV, что одна из главных целей для удара дронами по территории страны-агрессора – предприятия военно-промышленного комплекса, которые занимаются ракетостроением, информирует «НБН».

Генерал отметил, что третья часть таких заводом государства-террориста расположена в его европейской части, то есть такие предприятия доступны для атак беспилотниками.

Буданов напомнил, что БПЛА недавно ударил по заводу «Кремний-ЭЛ» в Брянске. Это предприятие выпускает электронное оборудование для ракет, и оно не раз подвергалось атакам беспилотниками. Под удар также 13 сентября попал Редкинский опытный завод в Тверской области, на котором россияне производят ракетное топливо.

Ранее начальник украинской военной разведки рассказал, какие повреждения получил патрульный корабль ВС РФ «Сергей Котов» в результате удара по нему.