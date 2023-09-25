Эксперты Defense Express сообщили, что этой ночью «вторая армия мира» нанесла удар по югу Украины, в частности по Одессе. Атака россиян была комбинированной – они выпустили крылатые ракеты «Калибр», противокорабельные ракеты «Оникс» и дроны-камикадзе, информирует «НБН».

Силы ПВО уничтожили все 19 БПЛА, 11 из 12 «Калибров», однако не смогли ликвидировать «Ониксы», которые способны перехватить только современные западные ЗРК.

Аналитики обратили внимание на то, что ВС РФ запускали «Калибры» с малого ракетного корабля и подлодки из Феодосийского района и Новороссийска. Это говорит о том, что у «второй армии мира» остается возможность запуска таких ракет даже из района своей второй по размеру базы ЧФ РФ.

При этом захватчики все равно ограниченно используют и саму базу, и район для запуска ракет, в последний раз оттуда оккупанты атаковали Украину в июне.

Напомним, руководитель Одесской областной военной администрации Олег Кипер сообщил о последствиях ночного удара по городу.