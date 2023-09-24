О том, что «вторая армия мира» не в состоянии защитить территорию временно оккупированного ими Крыма от атак ВСУ, так как их средства ПВО попросту не способны перехватывать даже крылатые ракеты производства стран Запада, пишет «НБН», ссылаясь на заявление спикера Воздушных Сил полковника Юрия Игната, прозвучавшее в эфире телемарафона на YouTube-канале «ТСН».

По словам Игната, Силы Обороны располагают нужным оружием — крылатыми ракетами, похожими на Х-101, которыми РФ атакует нас с начала войны, «только лучше». Враги не умеют сбивать данные ракеты, вопреки тому, что у них в Крыму размещены «не имеющее аналогов ПВО».

Спикер Воздушных Сил подчеркнул — некоторые украинские ракеты российская ПВО все же сбивает, однако «как мы видим по результатам, ракеты долетают, и Крым, нашпигованный системами ПВО, не может справиться с ракетами западного производства».

Также, комментируя предположения захватчиков относительно нанесения удара по штабу ЧФ РФ в Севастополе якобы американскими дальнобойными ракетами ATACMS, Игнат акцентировал:

Я думаю, что было бы видно, что это ATACMS, потому что крылатая и баллистическая ракета отличаются траекторией полета и последствиями удара.

Помимо всего вышеописанного, представитель Воздушных Сил высказал твердое убеждение — США все же предоставит Украине долгожданное дальнобойное оружие, так как в информационном поле фиксируется все больше сообщений о том, что «это произойдет».

Ранее мы писали о том, что Игнат рассказал, чем оккупанты могут заменить «Шахеды».