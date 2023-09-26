Партизанское движение «АТЕШ», ссылаясь на источники в Симферопольской районной «администрации», сообщило, что во временно оккупированном Крыму 95% сотрудников «Совета министров» теперь работают дистанционно, информирует «НБН».

Партизаны отмечают, что переводят на удаленную работу не только «Совмин», а и другие крымские органы «администраций». Кроме того, захватчики начали увозить свои семьи с полуострова.

Такая действия «освободителей», как пишет «АТЕШ», дают реальную оценку противовоздушной обороне страны-агрессора и возможности удержания Крыма «второй армией мира».

Ранее в Воздушных силах ВСУ заявили, что Украина не может защищаться в одностороннем порядке, поэтому прилеты по Крымскому полуострову будут продолжаться.