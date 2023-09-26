Как сообщает «НБН«, об этом в своем Telegram-канале написал глава военной администрации Херсона Роман Мрочко.

«Россия во второй половине дня опять нанесла удар по Херсону. Обстрел повредил жилые дома, автомобили, здания предприятия и прочие объекты. Еще двое мужчин получили ранение, им была оказана необходимая помощь на месте. Также одну пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней тяжести», — пояснил чиновник.

В целом, со слов Мрочко, по информации на 17 часов сообщалось, что в целом российские военные в Херсоне ранили шестерых людей.

Напомним, ранее мы уже писали об обстреле россиянами Херсона.