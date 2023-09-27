Представитель ГУР МОУ, комментируя регулярную «бавовну» на российской территории, отметил, что часть БПЛА оккупанты сбивают, однако много беспилотников все же долетают до целей, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Захисник».

По словам Черняка, эффективность ПВО РФ такой же миф, как и прочность страны-агрессора. В России горят объекты ВПК, нефтебазы, здания ФСБ, военные городки, взрываются бомбардировщики и истребители на аэродромах.

Представитель разведки напомнил, что у военных есть список приоритетных объектов в РФ, которые подлежат уничтожению. В этом перечне пункт за пунктом появляются отметки, которые говорят об эффективности ликвидации или необходимости повторных обстрелов.

Ранее начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов рассказал, что является главной целью на российской территории для атак беспилотниками.