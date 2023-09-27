В аналитическом материале ISW отмечается, что 7-я и 76-я дивизии Воздушно-десантных войск РФ, которые отвечали на контратаки на Запорожском направлении, деградируют, информирует «НБН».

По словам экспертов, оккупанты из 70-го, 71-го и 291-го мотострелковых полков 42-й мотострелковой дивизии регулярно участвовали в боях и осуществляли атаки в районе Орехова. Однако в середине лета эти подразделения были вынуждены отойти за линию обороны на 20 километров к югу от города.

В Институте изучения войны предполагают, что участие этих полков в боевых действиях на Запорожье связано со снижением боевых возможностей 7-я и 76-я дивизий ВДВ из-за успехов украинского контрнаступления.

Аналитики убеждены, что даже восстановление и отдых около месяца не помогут 70-му и 71-му полкам компенсировать потери, которые они понесли в начале масштабной операции ВСУ.

Ранее британская разведка объяснила усиление захватчиками обороны Токмака на Запорожье.