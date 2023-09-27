Коваленко считает, что гарант, скорее всего, имел ввиду освобождение Токмака и Мелитополя Запорожской области. По словам эксперта, президент взял эти данные не с потолка, наверное, ему предоставили доклад, где указали города с высокой вероятностью деоккупации.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на издание «РБК-Украина».

Коваленко отметил, что, судя по ситуации на фронте, защитники вскоре смогут освободить Токмак, а после него и Мелитополь. При этом эксперт не исключает, что Зеленский мог подразумевать другие два города.

Напомним, украинский лидер во время визита в Америку заинтриговал обещанием деоккупировать город-крепость Бахмут и еще два города, названия которых он решил не раскрывать.