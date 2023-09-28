ак информирует «НБН», об этом говорится в сообщении, обнародованном на ТГ-канале «Азов».

В сообщении отмечается, что «азовцы» 1-го и 2-го батальонов двенадцатой бригады взяли в плен четырех российских военнослужащих. В частности, среди них и командир отделения 228-го мотострелкового полка. Также среди пленных были и представители подразделения «Шторм- Z».

Отмечается, что раненым была предоставлена необходимая медицинская помощь. Их обеспечили надлежащие условия содержания. Затем пленных передали соответствующим службам, пополнив обменный фонд.

Напомним, ранее мы уже писали об атаке россиян на Херсон, в результате чего погибли гражданские люди.