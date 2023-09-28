Игнат в эфире национального телемарафона заявил, что удар «Шахедами» по Украине в ночь на четверг, 28 сентября, был достаточно мощным. При этом российские захватчики выпустили 44 БПЛА, что не является рекордным количеством, информирует «НБН».

Представитель Воздушных сил сообщил, что 34 дрона-камикадзе ликвидировала ПВО, а также 6 беспилотников оперативно-тактического уровня. По словам полковника, ВС РФ стали более интенсивно использовать «Шахеды» и другие типы БПЛА.

Игнат назвал дроны оперативно-тактического уровня «очень опасной вещью». Эти вражеские «птички» висят круглосуточно не только на линии боевого столкновения, то и в тылу. Такие беспилотники появляются в Сумской, Харьковской, Черниговской областях, Днепре и Кривом Роге.

Спикер Воздушных сил добавил, что такие БПЛА являются малозаметной целью, их трудно сбивать. Кроме того, к таким дронам могут прилетать «Ланцеты».

Ранее Игнат называл самое эффективное оружие для ликвидации ударных беспилотников врага.