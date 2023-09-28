В эфире национального телемарафона мелитопольский мэр сообщил, что в последнюю неделю в Запорожской области заметен массовый упадок духа у путинских солдат, информирует «НБН».

По словам Федорова, в ряде городов региона зафиксированы случаи загадочных смертей российских захватчиков. В частности, в Токмаке в тылу обнаружили тела двух «освободителей».

Чиновник добавил, что в Мелитополе один из военных ВС РФ повесился, поскольку не хотел выполнять приказы командования. На временно оккупированных территориях Запорожья процветает дезертирство россиян.

Городской глава отметил, что захватчики надевают гражданскую одежду и пытаются сбежать из области. Путинские солдаты устраивают фильтрацию на выездах из населенных пунктов и ищут машины, в которых сидят переодетые бойцы «второй армии мира».

Ранее спикер ОК «Юг» Наталья Гуменюк рассказала, зачем оккупанты на левом берегу Херсонской области демонстративно ездят с места на место.