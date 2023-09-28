Как информирует «НБН», руководитель Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко проинформировал, что в результате масштабного артиллерийского удара РФ по жилым кварталам города Херсон, погибли три женщины.

Согласно словам главного полицейского страны, во время нанесения россиянами удара, погибшие находились на улице.

Игорь Клименко подчеркнул, что ежедневно регион находится под обстрелами и только на протяжении минувших суток захватчики ударили по Херсонскому району десять раз из артиллерийского оружия.

Напомним, ранее мы уже писали об ударе российских оккупантов по Херсону.