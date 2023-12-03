Как информирует «НБН», сегодня войска РФ обстреляли жилой многоквартирный дом в Херсоне, в результате чего погибли люди. Более детально об этом рассказали начальник Херсонской городской военной администрации и председатель Херсонской ОВА в ТГ-канале Роман Мрочко и Александр Прокудин соответственно.

Согласно обнародованной Мрочко информации, войска Путина нанесли удар по Центральной части Херсона с временно оккупированной части города. В результате попадания в многоквартирный дом, один человек погиб, и еще трое были ранены. Им была оказана необходимая медицинская помощь.

В это же время Прокудин добавил, что россияне нанесли удар еще и по двум больницам в Херсоне. В результате были повреждены здания медицинских учреждений. Согласно предварительным данным, жертв нет.

Через некоторое время Мрочко в очередной раз проинформировал, что в Херсонской городской территориальной общине в результате обстрелов со стороны оккупационных войск РФ погибли два человека и были ранены еще семь украинцев. Также он обнародовал видео с домом, который обстреляли россияне.

Все, кто получили травмы, были госпитализированы.

Напомним, ранее мы уже писали об обстреле войсками Путина Херсонской области, в результате чего погиб один пожилой мужчина.