Начальник Херсонской ОВА в своем Telegram-канале сообщил, что ночью войска Российской Федерации нанесли два ракетных удара по Херсону из ЗРК С-300, информирует «НБН».

Как рассказал чиновник, что в результате обстрела в областном центре повреждено здание детсада, многоэтажный дом и ТЦ. Начальник военной администрации добавил, что в собственном доме получила ранения 54-летняя жительница города, она получила медицинскую помощь на месте.

Также Прокудин опубликовал фотографии последствий ударов ракетами путинских оккупационных сил по Херсону.

Напомним, 23 января «вторая армия мира» атаковала ракетами города в четырех областях Украины. В результате обстрелов погибли люди. В то же время в Министерстве обороны России похвастались «достижением цели».