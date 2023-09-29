Как информирует «НБН», глава Николаевской ОВА Виталий Ким озвучил последствия ракетного удара врага по городу.

По его словам, российские ракеты попали в объекты инфраструктуры.

В своем сообщении Виталий Ким отметил, что в 04:13 войска Путина нанесли ракетные удары. Было зафиксировано попадание в объект инфраструктуры в окрестностях города. В результате взрывов произошло возгорание сухой травы. Оно было ликвидировано в 06:45.

В настоящее время уточняется вся подробная информация о последствиях вражеской атаки. Данных о пострадавших сейчас нет.

Напомним, ранее мы уже писали об артиллерийском ударе РФ по жилому кварталу в Херсоне.