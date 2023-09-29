В эфире «24 канала» Кудряшов сообщил, что защитники на Бахмутском направлении наращивают успех, в то время, как у «освободителей» начались проблемы в их линии обороны, которая идет от города-крепости до Горловки. «Пробел» оккупантам организовали ВСУ, информирует «НБН».

По словам военного, россияне пытаются перехватить инициативу, контратаковать, вернуть утраченные позиции, однако не достигают поставленной цели. ВС РФ используют много снарядов и перебрасывают резервы.

Кудряшов добавил, что вокруг Бахмута сложилась уникальная ситуация, «другая вселенная». На этом участке фронта, в отличие от других, применяются все виды войск, оружия, начиная от тактических и оперативных приемов 19 века и заканчивая приемами 21 века.

Напомним, что РФ вернула под Бахмут «вагнеровцев». В ВСУ рассказали о роли наемников ЧВК на этом направлении, ответив, помогут ли боевики оккупантам переломить ситуацию на фронте.