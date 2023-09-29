Как информирует «НБН», об этом один за другим сообщают российские пропагандистские ресурсы.

В сообщениях отмечается, что «руководитель» Горловки Приходько попал под обстрел украинской РСЗО, которую ВСУ передали Соединенные Штаты Америки, HIMARS. Согласно обнародованным сообщениям, были прилеты двух ракет. Сам коллаборант Приходько остался жив.

В сообщениях также говорится, что локация, где находился предатель Украины Приходько, сильно пострадала от ракет. На опубликованном в Сети видео можно увидеть результаты «прилетов».

Напомним, ранее мы уже писали о том, как одним ударом «Хаймарса» были уничтожены сразу несколько единиц вражеской военной техники.