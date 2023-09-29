Войтко рассказал, что украинские войска прорывают на южном направлении первую линию обороны ВС РФ и все чаще берут в плен оккупантов. Защитники фиксируют увеличение количества заключенных, которые воюют в отрядах «Шторм Z».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По словам военного, армия Путина несет большие потери и пытается заполнить «дыры» в личном составе за счет осужденных, к которым относятся крайне жестоко. Если заключенный на передовой попытается отступить, его расстреляют, в регулярных частях армии России им грозит отправка «на подвал» или возвращение в тюрьму.

Жесткие «дисциплинарные меры» в рядах захватчиков делают непростым продвижение для ВСУ. Россияне пытаются быстро сформировать дополнительные войска и укрепить позиции на первой линии обороны, которую защитники продавливают со всех сторон.

Войтко добавил, что в случае прорыва передовых позиций «освободителей», у РФ может не оказаться достаточного количества резерва, чтобы укрепить другие оборонные линии.

Ранее в ISW назвали основные условия для прорыва украинских войск на юге.