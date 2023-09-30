О том, что осенью текущего года, первый снег, похоже, выпадет, как и ожидалось — в ноябре, а также какое время пролежат эти «твердые» осадки на грунте, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз доктора физико-математических наук в сфере метеорологии Вазиры Мартазиновой, прозвучавший в период пресс-конференции, и опубликованный в Agronews.

По словам Мартазиновой, выпадение первого снега она прогнозирует на так называемый «предзимний период», фактически являющийся серединой ноября. Впрочем, данные осадки исчезнут практически сразу после появления, как и последующие аналогичные признаки непогоды.

Кроме того, метеоролог провела сравнение температурных показателей в октябре-феврале, учитывая моменты ухода похолодания, климатические паузы/стабилизации и подчеркнула — глобальное потепление «заберет» у грядущих морозов не менее 10 градусов по Цельсию, то есть зима будет несколько теплее, чем предполагалось ранее.

Ранее мы писали о том, что синоптик рассказал, когда в октябре начнется холодная погода и заморозки.