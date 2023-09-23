О том, когда в этом осеннем сезоне стоит подготовиться к смене тепла на холод, и соответственно, к заморозкам, пишет «НБН», ссылаясь на прогноз народного синоптика Владимира Деркача, опубликованный в «Телеграфе».

По словам Деркача, октябрь начнется с прохладных метеоусловий — в светлое время суток будет относительно комфортно, а вот с приходом ночи отметки на термометрах станут интенсивно опускаться. Холоднее всего будет в первые дни следующего месяца, и несмотря на то, что в дальнейшем снова потеплеет, с 10-го и 11-го октября снова придет несущественное похолодание в сопровождении дождей.

Впрочем, очередное «бабье лето» ворвется в Украину уже после 14-го октября — настанет довольно сухой период, и, хотя ночная температура опустится еще ниже, это не будет означать прихода заморозков. Таким образом, только в последние 10 дней октября, после умеренно теплой, как для этого сезона, погоды, начнется плавный переход к влажным и холодным метеоусловиям с заморозками.

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