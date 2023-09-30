Как сообщает «НБН«, об этом глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал в интервью проекту Дмитрия Комарова «Год. Харьковщина«.

«За две недели, когда начались эти все события, состоялось одно интересное совещание, на котором опять обсуждалось, все ли готово. И там началась некая неуверенность, что там все так уж сильно ждут российских военных. Далее поднимался вопрос: «А куда тратились средства столько лет?». Но на следующем совещании сказали: «Знаете, там все готово, надо заходить», — рассказал главный разведчик страны.

По словам Буданова, все средства, которые РФ выделила на захват Украины, были разворованы. Вместе с тем руководитель ГУР добавил, что россияне на самом деле были уверены, что «Харьков — русский город, и там просто ждут освободителей».

Как известно, 30 сентября 2022 года кремлевский правитель Владимир Путин подписал «договоры» о принятии в состав РФ оккупированных территорий и заявил, что теперь жители Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей — «граждане РФ».

Напомним, ранее мы уже писали о высказывании Буданова относительно защитников Украины.