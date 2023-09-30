О том, по какой причине наша армия располагается в жилых кварталах при обороне населенных пунктов, пишет «НБН», ссылаясь на пояснение главы ГУР Минобороны Украины Кирилла Буданова, прозвучавшее в фильме Дмитрия Комарова, освещающего бои за Харьковскую область, и размещенного в YouTube-канале «СВІТ НАВИВОРІТ».

По словам Буданова, он весьма удивлен, что помимо международных организаций, подобные действия следует разъяснять и украинскому обществу. В частности, если применить такую своеобразную логику, касающуюся странной необходимости оставить жилые кварталы, и выйти в открытое поле, то россияне, безусловно, просто «зайдут в город», таким образом выполнив «свою задачу».

Глава ГУР МОУ подчеркнул, что вышеописанное является «совершенно ложной логикой», поскольку размещение в жилых кварталах — это ведение боевых действий в городе:

Это война. Тут иначе не будет.

Ранее мы писали о том, как Буданов объяснил, почему у защитников пока недостаточно отечественных ракет «Нептун».